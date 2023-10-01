ACP表示缺水危機持續讓其「必須實施新變動」才能緩和因嚴重乾旱造成的影響，估計減少通航量讓其2024年前營收減少高達2億美元。
根據新措施安排，每日有9艘船舶被批准使用新而更大的「新巴拿馬型船閘閘室」（Neopanamax lock）通航，另每日22艘可使用舊船閘。至於每日預定通航配額將調整至最高30艘。
ACP保證吃水深度44英尺的船舶能通航，部份原因是使用其運河的船舶裡高達70％必須在至少有此水深的河道上航行。
巴拿馬運河正常期每日通航量平均在36艘到38艘之間。但近幾個月來因乾旱而一再減少通航量。以正常最高均值計算，新措施令運河每日通航量大減約18％。
除了減少抵達美東港口貨運量外，也令船舶等待通航船舶與天數均增加而令擁塞問題惡化。
由於年底傳統消費旺季將至，廠商積極備貨，讓北美正值貨運需求高峰期。外界擔心運河擁塞惡化會減少貨運量，也令運費用上升而增加北美通膨壓力。
ACP在9月時預計2023年全年有12,527艘船舶通過運河，但新措施將令全年通航量低於此估值。其預期通航問題將可能延續至2024年。
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