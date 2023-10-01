法國海軍表示，9 月20日，在法國南部的黎凡特島(Ile du Levant )DGA飛彈測試場，阿爾薩斯護衛艦 (FREMM DA) 成功試射了最新版的飛魚飛彈(Exocet missile) MM40 B3c型。

海軍科技(Naval-Technology)報導，飛魚飛彈是歐洲飛彈集團(MBDA) 在1970年代就開發的固態火箭式反艦飛彈，它具有部署容易的優點，舉凡水面艦艇、潛艇、噴射機、直升機和海岸陣地，都能裝備與發射，已被全球許多海軍部署。

自推出以來，MBDA 一直致力於改進飛魚飛彈，將其適應不斷變化的作戰環境，同時保持其全天候性能。

不過，固態火箭有其射程限制，因此過去的飛魚飛彈射程只有40公里，為了提升射程，MM40 B3加裝小型渦輪噴射引擎，射程拉長到160公里，這一次試射的MM40 B3c，是該型飛彈的最新改良，主要是在尋標與導航段的升級，接用新的演算法，改進導引頭技術。

1982年，阿根廷突然佔領外海不遠處的福克蘭群島，立即引發英國的反擊，史稱福克蘭戰爭。在戰爭爆發前夕，阿根廷向法國購買超級軍旗戰機與5枚飛魚飛彈，在隨後的戰爭，這5枚飛彈擊沉英國海軍雪菲爾號、大西洋運輸者號，重傷格拉摩爾根號，立即使飛魚飛彈聲名大噪。

1987年，伊拉克空軍利用改裝的獵鷹50客機，攜帶飛魚飛彈打擊美國海軍史塔克號（USS Stark FFG-31）巡防艦，當場造成37人陣亡，2人失蹤，是美國海軍在二戰結束後最嚴重的戰鬥損失。由於當時還處在兩伊戰爭時期，美國並未立即向伊拉克追究，但此事已成為美國2次攻打伊拉克的伏筆。