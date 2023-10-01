男星宥勝過去以顧家好男人的形象示人，日前卻被爆出對多名女員工性騷擾的舉動，一時社群上掀起抨擊聲浪，而他也在社群上發文向社會大眾致歉。事隔數月，他再度更新社群，透露自己前往禪修的近況。

日前，台灣演藝圈內「#Me Too」風波持續延燒，不少明星舉凡黃子佼、炎亞綸、許傑輝等人藉被捲入。其中，過往以行腳節目走紅，並以愛家形象示人的男星宥勝也「人設大翻車」，遭爆出對女性有「抓揉胸部」、「強行伸舌頭舔耳朵」、「手伸進內衣內」等舉動，掀起一陣抨擊聲浪，當時他在社群上發文寫下：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」等字句向社會大眾致歉，隨後便未曾更新動態，持續神隱。

此外，宥勝神隱被直擊帶著全家人現身澳洲旅遊，看似心情不受影響。事隔數月，宥勝再度更新社群，透露自己前往內觀中心進行「十日禪修」，並坦言：「確實，很痛。但真的很有收穫。」感謝這個世界，並希望家人及社會大眾們都能好好的過著自己的生活。貼文PO出後，在社群上引發討論，粉絲們留言表示：「期待在看見你們一家的日子分享」、「歡迎回來。」

事實上，宥勝一家被直擊飛往澳洲旅遊時，宥勝妻子當時回應：「這是之前就規劃好的行程，帶孩子們過暑假，下周回家。」指出自己知道出國的時機點不太好，「但我不想讓孩子因為大人的錯而被迫只能躲起來。我只是個捨不得孩子的媽媽。」

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