美國共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫與民主黨人達成避免聯邦政府關門的協議，但內容不含右翼黨團要求的刪減支出。強硬派共和黨人蓋茨今天表示將採取行動，好將麥卡錫拉下台。

法新社報導，蓋茨（Matt Gaetz）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我確實有意於本週提出罷黜麥卡錫（Kevin McCarthy）議長的動議。」

「我認為長痛不如短痛。」

共和黨控制的眾議院9月30日以335票對91票通過臨時撥款法案，隨後民主黨占多數的參院以88票比9票批准，以避免聯邦政府10年來第4度局部停擺，並趕在美東時間10月1日0時1分（台灣時間中午12時1分）大限前送交總統拜登簽署成為法律。

在眾議院採取行動後不久，強硬的共和黨保守派就開始針對麥卡錫作為議長的角色。

強硬派共和黨眾議員畢格斯（Andy Biggs）在舊稱為推特（Twitter）的社群平台X發問：「他應該繼續擔任眾議院議長嗎？」