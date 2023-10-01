全台有許多大大小小的夜市，不僅在地民眾喜愛，許多國外觀光客也將夜市列為必訪景點。日本知名藝人松子Deluxe主持的綜藝節目「松子不知道的世界」日前播出的台灣夜市特集中介紹的多處夜市，更引起不少日本民眾關注。還有日本網站特別實地採訪，向日本民眾大力推荐7地夜市與不可錯過的美食。

據日本網站「TABIZINE」報導，夜市是到台灣旅遊必去的景點。光是在熱鬧的氣氛中走走就很有趣，不過最重要的還是美食！報導中大讚台灣夜市美食種類極多，從米其林等級到精緻的「B級美食」都讓人驚艷。

「TABIZINE」報導中第1個點名推薦的就是台北市饒河街觀光夜市，指出在長達600公尺街道上的這個夜市，不只是遊客，當地人也慕名前來。除了有多次獲得必比登推介、米其林餐盤殊榮的胡椒餅，記者還推薦蚵仔包、烤魷魚、現榨的甘蔗汁等超多步行美食。

其次則是從觀光客熟知的台北101就可輕易到達的臨江街觀光夜市。報導中力推這裡的排隊名店「紅花麻辣鹽水雞」，還有一口大小的臭豆腐、木瓜牛奶等果汁攤位。

第3入選的則是台北的遼寧街夜市。據TABIZINE描述，位於南京復興站旁的遼寧街夜市，由於尚未被觀光客熟知，所以氣氛平靜。夜市內的新鮮海鮮、麵食、羊肉、肉粥、豆花等甜點，都可讓遊客坐下來慢慢享用。

獲得TABIZINE推薦的還包括有很多賣海鮮店面的基隆廟口夜市、可以品嘗原住民料理的花蓮東大門夜市、有多家火雞肉飯可以比較的嘉義文化路觀光夜市，以及匯集國際美食的台中一中街夜市。意猶未盡的記者還加碼推薦台中市第二市場內的人氣滷肉飯店家所賣的「豬腳飯」。