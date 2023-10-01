美國在臺協會（AIT）處長孫曉雅接受資深媒體人黃暐瀚訪問，被問到台灣這一年來有出現所謂的疑美論，要怎麼跟他們對話？孫曉雅認為，在民主社會中，會去質疑是一件好事，質疑政府、官員、權威，就代表有言論自由、思想自由。所以她非常鼓勵大家，如果對AIT的政策，對美國政策有疑問，就盡量去問、去質疑！

美國在臺協會（AIT）處長孫曉雅接受資深媒體人黃暐瀚訪問，並於1日晚間在網路節目《下班瀚你聊》播出。黃暐瀚詢問，台灣這一年來有出現所謂的疑美論，雖然美國拜登總統對台灣包含軍售、很多法案，都是非常友好台灣的行動，可是台灣依舊有疑美論，可能在關鍵時刻就會放棄、離開、不會幫助台灣，對於有此想法的民眾，要怎麼跟他們對話？

孫曉雅表示，首先要有一個很重要的認知，在民主社會中，會去質疑是一件好事。她還很小的時候，人們常常說一句口號，在今天一樣適用，就是要質疑權威，人們必須去問，「為什麼要有這項政策，對我有什麼好處，你為什麼會有這個說法」，「我覺得有人在質疑，其實是強健民主社會的一項標誌」。

孫曉雅解釋，能去質疑政府、官員、權威，就代表有言論自由、思想自由。所以她非常鼓勵大家，如果對AIT的政策，對美國政策有疑問，就盡量去問、去質疑為什麼要這樣做、不是那樣做，為什麼不換一個方式。因為只有去問，才有可能了解一件事情的全貌。

孫曉雅也直言，「如果我們看到有人刻意傳遞錯誤訊息，我們會請他更正」，也就是如果有人把錯誤資訊當作新聞傳播出去，「我們會試著更正」。

她說，假設有人認為某種作法不是最好的選擇，應該有更好的方式，這就算是他們的意見，「我們不會試著去改正別人的意見」，但會和意見領袖互動交流。「不一定是我本人，可能是和我們政治組經濟組或負責新聞公共事務的同仁交流」。