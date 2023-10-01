杭州亞運田徑女子100公尺跨欄決賽發生起跑爭議，比賽一度暫停近10分鐘，也影響到中華隊張博雅，僅跑出13秒31、第4名作收，教練王國慧解釋為何原本被裁判認為有偷跑的2位選手能夠繼續留在賽道上的答案。

吳艷妮在今年7月的亞錦賽就曾發生過提前起跑的情況，這次在杭州亞運再次發生失誤，隔壁跑道的印度選手亞拉吉（Jyothi Yarraji）也受影響，原本裁判認定2人都有提前起跑也給出紅卡，但亞拉吉向前抗議，裁判又重新檢視畫面，比賽因此中斷了近10分鐘。

最後2人都重新回到跑道上，比賽也恢復進行，最後金牌由大陸選手林雨薇以破生涯最佳的12秒74成績摘金，原本第2個通過終點得吳艷妮成績取消、遭取消比賽資格（DQ），原本一起被認定DQ的亞拉吉澤申訴成功，最後獲得銀牌。

王國慧解釋當下情況，發生提前起跑後吳艷妮是直接被DQ，印度選手則是受到吳的影響，所以成績才能被承認，另外她也提到，當時會讓2位選手都重新回到跑道上，也是避免爭議狀況持續下去延誤更多比賽時間。

而賽後記者會上，亞拉吉也被問到起跑爭議問題，她簡單還原當下情況表示，自己當下並沒有偷跑，是受到影響的，「原本裁判不讓我參加，但我爭取我的立場，說我沒有偷跑，最後我勝訴了。」她也認為，每位運動員都要能夠為自己站出來，爭取公正判決是很重要的。