美國國會9月30日緊急批准一項臨時撥款法案，並送交總統拜登簽署成法，令聯邦政府暫時躲過停擺危機，得以維持運作45天至11月17日。美國政府關門危機暫時解除，可望令長債殖利率回落，並為美國股市帶來轉機。共和黨掌控的眾議院30日以335票同意、91票反對的票數通過此撥款法案，民主黨佔多數的參議院隨後以88比9票數批准通過，並趕在午夜截止期限前送交拜登簽署，令聯邦政府十年來第四次停擺危機暫時落幕。美股9月份下跌原因眾多，包括油價上漲推升通膨擔憂、美國車廠發起罷工，以及政府停擺恐導致經濟減速等。但後者危機解除後，可望為美股帶來一番新氣象。 正如諮詢公司The Wealth Alliance總裁暨常務董事迪頓（Eric Diton）所說：「我看到市場過度悲觀的跡象。事實上，10月經常是觸底反彈的月份，我對於10月與第四季表現樂觀以待。」