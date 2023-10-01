中秋連假收假日，高鐵台中站自由座排隊人潮爆滿，有民眾估計隊伍長達3公里以上，可能要等上2個小時才有機會上車，今（1）日晚間10點多仍有人在排隊，亂象也引起鄉民討論，並歸咎出3大原因，包括票價過低、站數太多、自由座，導致高鐵搭乘品質下降。

有網友在PTT八卦板發文表示，以前搭高鐵很輕鬆，不至於太過倉促擁擠，對今天台中站排隊人潮大感震驚，好奇高鐵走錯了哪一步，是開放人可以站去對號車廂，還是自由座車廂會隨機安排，才會導致乘車亂象。

貼文引起熱議，最多人點名票價太便宜，「太便宜，很久沒漲價了」、「票價太便宜啊，一堆窮人買自由座」、「太便宜讓一堆窮鬼能買票」、「十年來幾乎沒跟著漲價」、「太方便了，而且沒漲價又有早鳥票，贏台鐵速度太多了」、「連假應該加價賣」、「這種節日票價3倍可以少很多人吧」。

另外高鐵站點太多，也被網友詬病是一大問題，「取消那一堆白癡站點，回到3站就沒這些事」、「高鐵本來就只該有北中南三站」、「只停台北台中高雄就好」「少停苗栗、彰化、雲林、嘉義」、「為了滿足所有人就錯了」、「太便宜又停太多站，高鐵台鐵化」。

還有人認為高鐵應適時取消自由座、開放站票，「自由座開啟連假噩夢」、「取消自由座+票價變2倍，乘車品質馬上提升」、「連假全部對號座就好了，只是高鐵不敢」、「想賺更多自由座的票，量溢出到對號就爛了」、「今天還有一堆人想站在商務艙」、「大開放就是搞爛自己的乘車品質」。