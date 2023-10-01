好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）擁有火辣身材和美艷外表，年紀輕輕就迅速成名，她因拍攝電影《史密斯任務》和男星布萊德彼特（Bradley Pitt）擦出愛火，兩人結婚兩年後卻協議離婚，且雙方鬧得很不愉快；近日她接受採訪坦言減少電影工作是為了療傷。

根據《VOGUE》報導，安潔莉娜裘莉坦言有點低潮，「某種程度來說，我已經有10年沒有做自己了，但我不想深聊這件事」，她補充從7年前開始減少電影作品，因為有很多療傷工作要做，還在找自己的立足點。而從時間推算，安潔莉娜裘莉減少工作的時間正是傳出她與布萊德彼特爆發機上衝突事件，隨後申請離婚的時機。

Happy Birthday to American Film Actor & Film Producer Brad Pitt (former spouse Jennifer Aniston & Angelina Jolie) - full name: William Bradley Pitt#BradPitt #Actor #FilmProducer #FilmActor

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事件發生在2016年9月14日，安潔莉娜裘莉表示全家從法國搭乘私人飛機返美，布萊德彼特喝了酒之後開始情緒失控，對家人進行身體上和言語上的攻擊，安潔莉娜裘莉為了孩子阻止這樣的行為挺身而出，卻被布萊德彼特往她身上倒啤酒，還抓住她的頭髮推到浴室牆上，並發狂似的猛打機艙天花板，怒吼「妳正在他X的要毀了這個家」。

Hoje, Angelina Jolie Pitt e William Bradley Pitt completam DOIS anos de casados, juntos há 11 anos, com 6 filhos 💕💕💕 pic.twitter.com/jL4guL7NBW — GiA (@joliecult) August 23, 2016

兩人爭執的過程中嚇壞了家人，安潔莉娜裘莉為保護家人安全導致背部、手肘受傷，事後她也將驗傷照和紀錄日記交給FBI，此事發生6天後安潔莉娜裘莉就向法院訴請離婚，布萊德彼特曾發聲否認裘莉的指控，並強調自己沒有家暴，相關部門對此進行了調查，都判定小布沒有施暴跡象，雙方各執一詞。

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