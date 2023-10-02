鴻海創辦人郭台銘找來藝人賴佩霞擔任副手，賴佩霞因為雙重國籍的因素，是否能趕在11月24日登記截止前放棄美國籍，引發關注。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅表示，放棄公民身分是一件大事，並不常發生，來申請的人並不多，算是蠻罕見。

孫曉雅1日在《下班瀚你聊》節目中接受專訪，主持人問到，當一個擁有美國公民身分的中華民國國民，比如賴佩霞，當她放棄時，AIT官網上面寫，這個時間不能加速，所以一定要3到6個月嗎？有可能會更快嗎？

孫曉雅回應表示，她派駐海外最重要的職責之一，就是保護海外的美國公民，所以他們非常關心和認真對待這件事，這也是一個與政府程序有關的問題。而放棄公民身分是一個嚴肅的步驟，不是美國可以輕忽的事；世界各地都有基於各種不同原因而放棄公民身分的人，所以他們非常關心和認真對待這件事，這也是一個與政府程序有關的問題。

孫曉雅指出，放棄國籍程序需要時間，她無法真正預測一個個案需要花多長時間，但相關規定都是公開的，程序都公告在AIT官網上、國務院網站上，如果有人想放棄身分當然可以，他們會在程序上協助。

主持人再問到，最近半年，有到AIT申請放棄美國籍，大概需要多少時間？孫曉雅表示，放棄公民身分是一件大事，並不常發生，所以來申請的人並不多，算是蠻罕見。有一個一定程序，程序規定很明白，也很容易理解，對任何想要放棄公民身分的人，這是一個嚴肅的決定，也需要透過機關完成正規步驟。