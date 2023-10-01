據南韓產業通商資源部1日公布的9月進出口動向，南韓9月出口雖年減4.4%，但減幅創去年10月由增轉降以來的最低值，且為自8月起連續2個月保持個位數。

韓聯社報導指出，南韓對中國大陸9月出口達110億美元，創今年來的最高水準，且為連續2個月超過百億美元。對大陸的貿易收支雖出現1億美元逆差，但已連續6個月出現改善狀態，且創去年10月以來的最佳表現。

南韓經濟高度依賴海外市場，被視為全球經濟的晴雨表。隨著南韓貿易出現改善，也讓外界降低對經濟衰退的憂慮。

南韓9月貿易收支實現37億美元順差，為連續4個月保持順差，且創近2年新高。據南韓《亞洲日報》報導，南韓出口雖連續12個月減少，但由於能源進口規模減少，加上出口主力商品半導體創下今年最低出口減幅，以及對大陸出口改善等影響下，得以持續維持貿易順差。

南韓9月半導體出口額創去年10月以來的新高99億美元，雖年減13.6%，但為今年的最低減幅。