儘管台積電連續九個交易日遭外資調節，合計賣超11.75萬張，所幸近二個交易日賣超力道縮減，且股價出現止穩跡象。外資圈人士說，研究機構本次之所以早早就端出台積電營運預期，主要原因在於，一來這是台積電2023年最後一場法說，可望針對2024年上半年營運給出較具體方向；二來全世界都在緊盯半導體產業循環與AI發展，台積電釋出的風向球將發揮引導作用，外資圈備戰步調自然大幅提前。

高盛證券估計，新台幣相對美元的匯率每變動1％，對台積電毛利率將造成0.4個百分點影響。考量新台幣兌美元仍在貶值中，對台積電第三季毛利率展望提供緩衝，也可部分抵銷3奈米製程放量過程中造成的毛利率稀釋，推測單季毛利率、營業利益率分別是53.5％與40.3％，優於財測中間值的52.5％與39％。

高盛證券最新的觀點是，基於晶圓代工價格穩固、智慧機與PC需求復甦，伴隨AI貢獻提升，有愈來愈多營收來自3奈米製程貢獻，加上英特爾委外代工的潛在助陣，台積電明年以美元計價營收將年增24.4％。

法說熱門關注焦點將以AI趨勢與營運貢獻為主，外資必考題包括：一、3、5奈米製程展望與先進封裝財測。二、對AI前景的討論。三、目前如何看待半導體產業循環？四、資本支出與海外擴張計畫。

另一方面，光學族群股王大立光有可能與上一季一樣，早台積電一周時間、於12日召開法說會，也會提供下游電子產業景氣指引，市場準備開始關注。