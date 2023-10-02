臺北市政府、臺北市公車聯營管理委員會及悠遊卡公司共同規劃「我的減碳存摺-月月抽機票」抽獎活動，於112年10月1日已開跑！為鼓勵民眾多多使用公共運輸，實現淨零排碳的永續環境，自10月1日起至12月31日止，3個月期間，每月都會抽出超值好禮，有日本雙人來回機票1名、掃地機器人2名、PS5主機3名、有1,000元儲值金的特製悠遊卡15名、有500元儲值金的特製悠遊卡20名等豐富獎項！

活動參加方式為加入「悠遊付Easy Wallet」APP會員，綁定與使用本人記名悠遊卡，搭乘雙北公共交通運具(公車、捷運、輕軌及YouBike)就能計算減碳量。累計滿1kg減碳量即可獲得當月抽獎資格1次，每累計滿5kg，可再增加1次抽獎機會，累計滿10kg則多2次，以此類推，搭乘公共運輸越多，中獎機會就越大！還沒有加入嗎？快來參考活動懶人包步驟快速加入本次抽獎活動！

另為了鼓勵內湖科技園區企業員工多多搭乘公共運輸通勤，特別推出內科企業加碼抽活動，於112年9月12日前報名參與之16家企業的員工登錄資訊即可參加，於活動期間10月1日至12月31日搭乘「內科地區」範圍內運具（除雙北公共運輸運具外，還包含國道客運），累滿1kg即可獲得1次加碼獎項抽獎資格，滿5kg多1次、10kg多2次，以此類推。快開啟「減碳存摺-月月抽機票」icon中「內科企業排名」頁面查詢您的企業有沒有在加碼行列，並參考懶人包步驟完成登錄！

活動結束後搭乘公共運輸之減碳紀錄，亦可於「我的減碳存摺」ICON查詢，歡迎民眾踴躍參與，超值好禮幸運得主就是您！詳細活動辦法及參加方式請詳悠遊卡官網(https://lihi2.com/crmU6)。最新活動訊息亦可持續關注交通局「臺北交通大家談」FB粉絲團。(臺北市公共運輸處廣告)