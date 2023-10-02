新冠疫情後，醫療人力不足問題浮上檯面，民進黨總統參選人賴清德日前主張要擴大大學護理系所招生名額來因應，立委王婉諭直批搞錯重點，上半年已有將近2000位護理師離職，應該重視護理人員血汗勞動環境，別再讓護理師做功德。政論Vtuber「高雄林小姐」9月29日在直播中直言，如果不改善環境，護理生在實習時就決定不會投入這個職場，招生招不滿還要提高名額根本白痴。

林小姐提到，賴清德說要增開那些已經招生護理系的招生員額上限，當天晚上她就說，這根本是很蠢的一件事情！因為現在大部分有招生護理系的學校，除了長庚，其他學校的護理系，根本就招生招不滿！現在的招生名額假設是200好了，結果他現在每年都只能招到130。

「那你現在叫他招到350，是什麼意思？是有什麼幫助啦！」林小姐表示，根本不是這個問題，是環境的問題，因為這些護理系的學生，在學校就已經決定未來不會從事這個職業了。特別是當他們去實習的時候，當他們看到那些學長、學姊，他們過的是什麼樣的生活？他們在醫院裡面面對的是什麼樣的待遇？那這樣的話，我畢業以後不如去醫美或其他方面，就算在同個領域，我也不做長照、也不到醫院裡面去當護理師。

林小姐強調，是這個問題，是你對這些護理師的保障、對他們的權益不夠重視。疫情期間政府很會唬爛，說給第一線的醫護同仁加油，要給他們補貼什麼什麼的，結果每年就是因為補貼的問題，就是有些護理師領不到。後來時任衛福部長陳時中擺爛說，因為我們都是發給醫院的。

「可是你承諾的對象是護理師！」林小姐質疑，錢沒有實質到護理師手上，這是你的責任！當初承諾是給醫護，所以你要負責讓醫院把錢給到醫護。結果這些護理師忍了3個月、半年，甚至有人忍到1年以上，誰來保障這些護理師？民進黨裡面一大堆醫護、律師在當立委、議員、甚至當官，有沒有發現這個黨多奇怪？當醫護遇到這些問題的時候，民進黨為什麼沒有人出來幫他們說話？這完全不合理！

林小姐直言，職業環境對這些護理人員非常不友善，所以有別的選擇，就去做別的了，這跟他們是不是護理系畢業已經沒有關係了。「重點是現在這些系所招生都招不滿了，你提高上限幹嘛？白痴！」