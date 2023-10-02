2024總統大選影響兩岸尤其台灣命運，前立委郭正亮9月28日在《亮劍台灣》節目特別討論到媒體人王尚智的觀點。王尚智投書媒體強調，2024年1月13日是一張徹底決定台灣今後命運「通向戰爭」與「暫時和平」的歷史性的選票。藍白合確實機率極低，幾乎等同需要一個「超越眾多人性與私心遮蔽」的「政治奇蹟」，所有關鍵者們都會把問題指給其他人，而非自己。直言若有機會環島，會去南鯤鯓代天府尋籤深問台灣的今後命運。

王尚智9月25日投書發表「兩岸極限警鐘倒數計時」一文指出：習近平最近已經態度相當明顯且強硬，無意再與歐美國際的形式迂迴主義「浪費時間、再多折騰」！中美關係的框架對話、「習拜會」的政治交換，都已經不足以遮蔽兩岸關係續存任何曖昧微妙的空間，民進黨與今後賴清德都只能赤裸面對。所有今後留在台灣迎接戰爭風險倒數計時，或者勢必離開台灣躲避危機的人們，能「不做任何準備」的日子其實所剩無幾！

文中還說，閩台最新政策的真正超前解讀是「一旦今後兩岸發生戰爭，台灣同胞可以到福建安家避難」！郭正亮直呼「我真是看得冷汗直流！」

王尚智9月28日凌晨在臉書也發表一篇長文，尾聲重點提到台灣命運：2024年1月13日的選票上，這是一張徹底決定台灣今後命運「通向戰爭」與「暫時和平」的歷史性的選票。首先：「賴清德+蕭美琴」的「名字、臉孔、政黨」，百分百確定印在上面了。其次，郭眼下正在被「藍白合」的談判邊緣化，郭董是否將無論如何參選到底，選票上是否終將印著「郭+賴」？

「是的，最大的懸念猶然是：柯文哲、侯友宜的臉孔，將會如何出現在選票上？」王尚智表示，難道有難以想像的可能是：「柯+郭」，旁邊仍有「侯友宜」？也就只剩10月，這一整個月的無論有沒有、能不能「藍白合」了！根據最近的民調分析，確實仍有超過「50％」的選民期待藍白合且以求能下架民進黨。無論「柯+侯」或「柯+郭」，儘管有可能勉強，都仍有這麼一舉勝選的絕對契機！

「但毫無疑問，藍白若真能合出一個結果，確實機率極低！」王尚智強調，幾乎等同需要一個「超越眾多人性與私心遮蔽」的「政治奇蹟」！

說來即使去詢問上述所有的「關鍵者們」，他們都會把問題，指給其他人，而絕非自己。「我想最近若有機會環島，我應該會去全台灣，唯一凝視這台灣百年命運變遷，智慧與個性總能如此描述國運誠實無遮的：南鯤鯓代天府，去好好尋籤深問台灣的今後命運！」

王尚智直言：至於ECFA已經不必問了，10月12就要開始分批斷了！