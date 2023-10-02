星座專家唐綺陽分析10/2-10/8本周運勢，將面臨群星在天秤，關注在外交、婚姻及合作關係的議題，從紛擾的事件中反思自我，思考合作背後隱藏的問題。金星水星衝刺，感情容易做出衝動的決定，避免過度衝動或恣意妄為，造成難以收拾的後果。火冥逐漸90度，易產生不好事情的能量，宜克制暴力衝動，遠離危險的人事物。

星象影響：群星在天秤、金星水星衝刺、火冥逐漸90度

12星座個別運勢：

【累的：牡羊、處女、天蠍、雙魚】

牡羊：職場避免強勢宜多溝通協商；戀情避免過度驕傲

處女：工作上的驗證將幻想打破；感情上放輕鬆溫和些

天蠍：避免過度保守錯失機會；敞開心胸維繫雙方戀情

雙魚：處理事務從善如流放慢步調；情感適合斷捨離

【穩的：金牛、雙子、巨蟹、水瓶】

金牛：職場上多聽別人意見；身手矯健增加桃花機會

雙子：適度調配工作與休息時間；感情發展狀況較矛盾

巨蟹：放膽做事有新的突破機會；認識新朋友發展戀情

水瓶：適合獨立工作表現出色；戀愛上避免孤僻難相處

【讚的：射手、天秤、獅子、天秤】

獅子：職場資源多要謹慎思考；感情上有選擇需三思

天秤：工作遇到可參考的女貴人；注意與對象溝通技巧

射手：事業運佳成果獲得讚賞；笑口常開增添魅力

魔羯：做事抓到訣竅增加效率；積極主動有助發展