台北市一名紡織公司董事長的妻子指控，丈夫去年（111年）3月底因餐聚而認識A女，卻從去年7月起開始密集邀約，發展不正常男女關係，不僅去五星飯店開房發生性關係，被女兒活逮之後，竟轉戰汽車旅館。董座妻不堪精神嚴重痛苦就醫治療，憤而提告A女請求損害賠償200萬元。

法院審理時，董座妻提出A女名片、111年8月13日晶華酒店購物發票、111年8月14日信用卡消費授權紀錄、丈夫與A女LINE對話紀錄、111年8月23日錄影蒐證畫面、丈夫國泰世華銀行存摺轉帳紀錄、汽車旅館徵信社跟拍影片、111年9月15日信用卡刷卡紀錄、丈夫自白書等相關證據。

董座妻指控，依據信用卡消費紀錄顯示，丈夫去年8月14日及15日在北市晶華酒店訂房，他與A女過夜還發生性行為。

女兒查看父親通訊軟體對話紀錄時，發現父親與A女約定，去年8月23日要再度入住晶華酒店，但當天因客滿改住萬豪酒店，女兒尾隨後發現2人真的住在同一個房間。

事後，丈夫表示不會再與A女聯絡，隔天就向A女提出終止2人不正常關係，A女則表示，先前於台北101調貨的Cartier手環80萬、CHANEL耳環40萬元、CHANEL包包20萬元尚未付清，要求結清款項，丈夫因而分別轉帳10萬、50萬及80萬元，共計140萬元給A女。

但2人根本藕斷絲連，去年9月8日在東方文華泰式餐廳用餐後，隔天就投宿沐蘭汽車旅館並發生性行為。9月13日則是入住林森北路薇閣汽車旅館，9月15日在台北lO1Cartier專櫃購買價值36萬1400元的手環，9月17日則又在沐蘭汽車旅館入住並發生性關係。

法官審酌，A女現為公司負責人，名下除薪資所得外，並有汽車及多筆投資等財產，A女行為嚴重壞婚姻關係存續期間之圓滿、安全及幸福，請求賠償金額應以160萬元為適當。可上訴。