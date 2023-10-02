桃園一名湯姓男子受朋友邀約，前往酒吧飲酒聊天，聚會結束眾人陸續離去，湯男見A女泥醉意識不清，他先跟朋友搭計程車離開，朋友下車後，他要司機返回，將A女扶上車後一起離去。行經一處公園時2人下車，湯男把A女拉進公廁，一陣強吻、猥褻，強脫牛仔褲、內褲時，A女驚醒不斷反抗，反遭毆打被性侵得逞。

判決書指出，A女表示，當時喝醉想離開，先在店外機車上休息，不知湯男怎麼把我帶上車，等有意識時就快停車了，我還在恍惚就被拉下車，他還提議要繼續喝酒，但我拒絕並說要回家，結果被拉進公廁。

我不知道他要幹嘛，恍惚之間跟著被拉的方向走，進入廁所後就被又親又摸，還強行脫下褲子，他也脫下自己的褲子，我不斷試圖推開並反抗，但只要一反抗，就被拳頭敲打頭部，還遭雙手掐住脖子。

我一直說不要，他怕我求救，還摀住我嘴巴，被強制發生性行為結束後，還叫我不要報警，不然會讓我出事。我聽了很害怕，只想趕快走，趕緊把褲子穿回，離開時，看到我的手機在他手上，就請他還給我，之後就各自離開。

但是後來我發現零錢包不見，就返回公廁内去找，但沒有找到。之後接到中壢火車站附近派出警察通知，要我去領零錢包，領回時發現少現金2300元和1張金融卡，只剩零錢75元。

湯男則辯稱，只有與A女進公廁並詢問可否發生關係，被拒絕後就離開，沒有任何親密接觸，而且採集的檢體鑑定報告並沒有我的DNA，不能證明我有性侵她。

一審法官認，檢警偵查時，湯男一再供稱有在公廁內發生性行為，之後又改口並未發生系行為，此為事後卸責之詞，不可採信。

法官審酌，湯男乘A女酒醉不能抗拒，基於乘機性交之犯意為性交行為，A女轉醒察覺並出言拒絕，湯男仍執意以強暴方式性侵得逞，已將犯意提升為強制性交。湯男所為犯刑法第221條第1項之強制性交罪、刑法第337條之侵占遺失物罪。

法官判決，湯男犯強制性交罪，處有期徒刑4年。又犯侵占遺失物罪，處罰金新臺幣9000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。又犯詐欺得利罪，處有期徒3月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算壹日。

湯男不服一審判決提起上訴，二審法官審理後駁回上訴，維持一審原判決。可上訴。

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