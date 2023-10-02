科學家對於降低二氧化碳提出3種方案： 零碳能源轉型、增君自然碳吸收力、人工碳捕捉與封存(CCS)。最後一項的碳封存是指把二氧化碳深埋地底，逐步礦物化。然而美國中西部兩個重要的碳封存申請被地方拒絕，顯示民眾擔憂風險，以及環境影響。

路透社報導，愛荷華州的 Summit Carbon Solutions 和內布拉斯加州的 Navigator CO2 Ventures兩家碳補捉公司提議建造大型管道，將中西部乙醇工廠造成的二氧化碳，轉移到其他州的地下儲存地點，這是迄今為止，最雄心勃勃的碳補捉計畫。

然而，路線通過的北達科他州、南達科他州、愛荷華州和伊利諾伊州，管線的施工許可申請都被駁回，路線上的地主擔心管線不安全，也擔心對環境、對農場出現不良的影響。

CCS相當重要，它提出一種「使用化石燃料之後的補救方案」，預計在今年11 月在杜拜舉行的聯合國 COP28 氣候高峰會期間，會成為重要主題。畢竟今年會議就在主要石油生產國舉行，這類國家最希望延續化石燃料行業的經營時間。

CCS 技術已經存在多年，但從未取得大規模應用，部分原因是昂貴，而且未經過大規模驗證。根據全球 CCS 研究所的數據，美國有 15 個正在運作的商業 CCS 專案，總容量約為 2,100 萬噸碳，僅佔全美國排放量的 0.34%。

科學人(Scientific American)報導，民眾的疑慮不無道理，CO 2在管道內的高壓、高溫環境下仍保持液態。但如果管道破裂，液體就會以無色無味的氣體形式逸出，如果沒有專門的儀器，人們很難偵測到。雖然在學理上CO 2無毒，但是濃度高時導致人感覺昏沉、嗜睡，然後就會因窒息導致死亡。 2020 年，密西西比州發生大雨，引發山體滑坡，損壞了一段碳捕捉管線，大量CO2外洩，造成附近薩塔蒂亞村(Satartia) 45人嚴重窒息，需要住院治療，幸而沒有人死亡。

今年5月發布的一項研究發現，相比於薩塔蒂亞村那樣的管線大破裂，碳捕抓管的小洩更常發生，然而同樣是致命危機。由於CO2比較重，往往不會消散而是沿著地面流動，並且在低窪地區聚集，像是管線路線附近的小山谷或是地下室。如果在這個區域的人，空氣的CO 2濃度逐步增加到10%，他可能毫無發現，會突然嗜睡一般的失去知覺。

除了安全問題之外，專家也質疑，CCS是否是減少溫室氣體排放的有效策略。耶魯大學天然碳捕獲中心的同位素地球化學家普拉納夫斯基( Noah Planavsky)表示，要實現 CO 2淨零排放的目標，需要一系列解決方案，包括工業和自然碳捕獲。後者可能意味著保護森林、海洋、草原和濕地等自然空間，這些空間會自然地從空氣中吸收二氧化碳。自然的碳捕獲，提供了更乾淨的水和空氣，並增加了生物多樣性，而不是為土地帶來漏洞。