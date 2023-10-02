總獎金100萬美元的2023台灣名人賽暨第37屆三商盃高爾夫邀請賽，是台灣男子職業高爾夫第一大賽，1日在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行的最後一回合決賽，落後3桿的南非選手艾勒斯（Jaco Ahlers）打出低於標準桿3桿的69桿，以四回合總桿低於標準桿4桿的284桿，逆轉搶下冠軍，贏得獎金美金20萬元（約合新台幣640萬元），並穿上冠軍綠夾克。

這是現年40歲的艾勒斯在亞巡賽的首勝，並成為贏得這項大賽的首位南非選手，他於2006年轉職業，並於2015年起轉戰亞巡賽，這次的冠軍獎金也是他職業生涯冠軍獎金最多的一場比賽。

賽後艾勒斯表示：「非常高興今天能夠奪冠，尤其是在這座今年亞巡賽最難打的球場贏下，難度高的長草，果嶺的上下坡度難判讀推桿路線，都讓我們吃足苦頭，必須要有很大的耐性面對。」

台灣選手張緯綸第4回合奮力揮出71桿，以四回合總計288桿與印度選手布拉（Gaganjeet Bhullar）、韓國李泰熙並列第5名，是本屆名次最佳的寶島地主選手。

張緯綸指出：「今天是自己這次台灣名人賽4個回合最好成績，特別是在我的右腳第3回合打完，不小心受傷後還能打出好成績，真是很幸運，本來以為無法打最後一回合。」

大會會長翁肇喜頒獎典禮致詞時特別提及，今年「愛心par活動」捐款總額創下歷年新高紀錄，達727萬8900台幣，所有捐款將捐給台灣名人賽高爾夫運動振興基金會。

台灣球員張緯綸在台灣名人賽以並列第5名作收，創下個人最佳名次，也是本屆名次最好的台灣選手。（台灣名人賽提供）

南非選手艾勒斯打完最後一洞，露出開心的笑容。（台灣名人賽提供）