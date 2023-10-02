新店「裕隆城」上（9）月28日正式開幕，未料開幕第4天，昨（1日）晚間就傳火警。5輛消防車接獲消息立刻趕往現場，到場時業者已自行撲滅火勢，所幸當時人潮不多，無人員傷亡，不過新百貨發生意外仍掀起社群討論。

消防局透露，是在昨晚間10時26分接到裕隆城火警訊息，主因為地下室1樓起火，燃燒面積約1平方公尺，幸好警消到達現場時，火勢已熄滅。幸好當時接近閉館時間，無人員受傷，誠品方也及早排除狀況。