土耳其首都安卡拉國會附近今天發生自殺炸彈攻擊，造成兩人受傷，內政部定調這是一起恐怖攻擊。被土耳其及其西方盟友認定為恐怖組織的庫德工人黨已經聲稱犯案。

法新社報導，庫德工人黨（PKK）告訴親近這個庫德族運動的通訊社ANF：「我們的不朽旅（Immortal Brigade）一組團隊針對土耳其內政部展開了一次殉難行動。」

PKK尋求建立獨立的庫德族國家，近40年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。

土耳其內政部於爆炸發生後指出：「兩名恐怖分子乘坐輕型軍用車輛，於上午9時30分（格林威治時間6時30分）左右抵達我們內政部的安全總局大門前發動炸彈攻擊。」

內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，一名自殺炸彈客在內政部附近引爆爆炸裝置，另一名歹徒則是死於警匪槍戰。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）譴責這起事件，強調這些「恐怖分子」永遠不會達成他們的目標。

他說：「這些惡棍對公民的和平及安全帶來威脅，未達成他們的目標，而且永遠不會達成目標。」（譯者：何宏儒）1121002