中華棒球代表隊將迎戰宿敵南韓。（中華奧會提供）

中華亞運代表隊單日進帳8面獎牌，包括3對3男籃在冠軍戰打出感動一役，擊敗強敵卡達奪得本屆亞運第9面金牌，以及李孟竹、劉懿萱聯手在滑輪溜冰女子1000公尺「金包銀」。中華隊目前累積9金、10銀、14銅，共33面獎牌，暫居本屆亞運排行榜第7位。

「舉重女神」郭婞淳2日迎來本屆亞運初登場，不過她近期受到腰傷困擾，將帶傷出征並尋求在女子59公斤級衛冕，若郭婞淳闖過上午預賽，就將於下午決賽中再度上場，挑戰個人亞運的第2金。郭婞淳一共在奧運、世錦賽和亞運奪下7金、1銀、2銅，國際賽戰功無數，也放眼明年巴黎奧運。

中華棒球代表隊意外在面對東南亞弱旅泰國丟分，但仍靠著發燙的棒子，以12比1提前扣倒泰國，拿下預賽首勝，中華隊2日緊接著要和同組最大競爭對手、上屆冠軍南韓交鋒。上屆雙方交手，中華隊靠著吳昇峰5局失1分好投，加上林加祐轟出致勝2分炮，最終以業餘為主體的中華隊擊敗全職業選手組成的南韓，此戰「太極虎」勢必得報上屆落敗之仇，也極力爭取小組第1席位。

羽球男女團都在8強賽止步，接下來男單、男雙、女單、女雙及混雙將陸續展開賽事，我國頭號男、女單周天成、戴資穎，以及李洋在上屆都有奪牌紀錄。有望成為獎牌庫的射箭代表團，也分別將在個人及團體賽出擊。

中華隊2日焦點賽程

（種類／項目／時間／選手）

滑輪溜冰 3000公尺接力賽 09:00

射箭 反曲弓、複合弓混團16強賽 09:00

克拉術 女子87公斤級16強賽 09:30 楊憲慈

舉重 女子59公斤級預賽 10:00 郭婞淳

羽球 男單、女單、男雙、女雙、混雙淘汰賽 10:00

射箭 複合弓男團16強賽 10:00

射箭 反曲弓男團、女團16強賽 11:10

籃球 男子8強資格賽 12:00

舉重 女子59公斤級決賽 15:00 郭婞淳

壘球 女子銅牌賽 15:00

籃球 女子8強賽 16:00

卡巴迪 女子小組賽 16:00

射箭 反曲弓女子32強淘汰賽 16:45 雷千瑩

射箭 反曲弓男子32強淘汰賽 16:45 湯智鈞

棒球 男子小組賽 18:30

田徑 男子200公尺決賽 19:55 楊俊瀚