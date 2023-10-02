農業部長陳吉仲因進口蛋爭議請辭獲准，近日國民黨高雄市議員陳美雅則踢爆，有民眾在前鎮區蛋行買到黑色發臭雞蛋。國民黨前台北市議員羅智強指出，雞蛋連爆過期、黑心綠蛋等食安問題，就像是一個照妖鏡，台北市議員苗博雅和民進黨立委林靜儀可說是「臭蛋雙寶」。

羅智強1日在臉書粉專表示，雞蛋連爆過期、洗產地、混蛋、黑心綠蛋等食安問題，不僅反映民進黨政府的無能失職，更是一個照妖鏡，讓假面政客現形，照妖鏡中，最光輝耀眼的，就是苗博雅和林靜儀，尤其以苗博雅的臭蛋名言：「哪裡吃出問題來！」最為經典。

羅智強點出，2015年，苗博雅參選立委時，喊出「抵制政商勾結，還我安心食品」，說「吃得安全」只是最低標準，她要打破政商勾結的長期結構，修補食安破網，給台灣人更安心的生活，當年喊「吃得安全只是最低標準」的苗博雅卻可以裝瞎護航「哪裡吃出問題來！」當大家質疑苗博雅不關心食安？她竟轉移焦點，罵台北市長蔣萬安給的資料不全，也算是神護航前農業部長陳吉仲。

羅智強接著指出，臭蛋第二寶就是林靜儀，2015年擔任民進黨婦女部主任時，說台灣媽媽們對於食安問題最擔心，也最不滿意，批評政府未落實食品產銷履歷制度，甚至打算混淆食材產地來源。如今面對雞蛋食安連環爆，混蛋流向不明，全民追查混蛋流向，她卻痛批是政治手段打擊眾蛋商。陳吉仲下台也是罪有應得，林靜儀竟檢討起民眾，指責民眾沒有幫忙農業部澄清進口蛋的相關訊息，結果由全民承擔。

羅智強強調，這一波臭蛋風暴，絕大多數想選立委的民進黨參選人，不敢批評陳吉仲、不敢檢討民進黨的，大多選擇沉默，只有苗博雅和林靜儀居然護航陳吉仲，一個怪蔣萬安、一個怪全民，當全民是笨蛋，全力護航，真的是名符其實的「臭蛋雙寶」。