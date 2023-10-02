德國5G 行動網路計畫禁止使用華為和中興通訊的關鍵零組件，德國政府也擬從2026年起施行，但德國電信商爆出不滿，揚言採取法律行動。前立委郭正亮對此分析，德國在核心的組件不用華為通訊，損失大概1170億歐元，金額很大。而英國以前被美國騙過一次，美國沒有出過一毛錢；美國如果不出錢，難道德國政府要出嗎？

郭正亮1日在中天《國際直球對決》節目中表示，德國在核心的組件不用華為通訊，還有待觀察。今年有3個國家很明顯要給華為做，包括巴西、馬來西亞、沙特阿拉伯，這就出現一種第三世界包圍歐洲的情況。

郭正亮接著指出，德國有算過，這樣一來，它的損失大概1170億歐元，金額很大。若純粹安全考量，還沒跟電信公司溝通，成本是政府、還是企業吸收？因為英國以前曾被美國騙過一次，美國沒有出一毛錢。美國如果都不出錢，德國政府要出嗎？德國今年經濟非常差，而且要補貼汽車業1100億，哪裡還有閒錢來搞5G，而且本來是2024年要上路，現在恐怕要延後到2026年。

前立委雷倩則表示，因為華為已經在做5.5G了，到了2026年，應該不用再討論5G的問題了。德國的5G基站裡面有2.4萬個是華為的，如果2026年10月前將它降低一半，至少要替換1、2萬個，替換其實沒那麼簡單，何況現在換代速度實在太快了。