馬爾地夫前總統雅門（中）。（圖/美聯社）

馬爾地夫總統當選人穆伊祖於當選隔天就讓他繫獄的政治導師、前總統雅門擺脫坐監處境。親北京的穆伊祖矢言再平衡對新德里關係。

穆伊祖（Mohamed Muizzu）在9月30日的總統選舉第二輪決選中擊敗主打「印度優先」的現任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）。穆伊祖領導的馬爾地夫進步黨（Progressive Party of Maldives）上次執政期間曾獲巨額中國貸款。

法新社報導，即將卸任的索里在穆伊祖要求下屈服，下令將原本在戒備森嚴監獄島上服刑的雅門（Abdulla Yameen）移監，改成在首都瑪萊（Male）居家軟禁。

馬爾地夫進步黨幹部表示，雅門返回住家時，數以百計支持者歡欣鼓舞地揮舞著馬爾地夫進步黨粉色旗幟迎接他。

雅門因2013年至2018年執政期間所犯貪汙罪而遭判11年並且仍在服刑，穆伊祖是他在這場選戰中的代理人。

官員指出，索里無權赦免雅門所犯罪行，將罪犯移監是他唯一能夠做出的讓步。

61歲的索里將會擔任看守總統直到45歲的穆伊祖於11月17日就職。

穆伊祖去年曾在線上會議告訴中國官員，如果他所屬政黨重新執政，將拓展與中國的強健關係。

穆伊祖勝選與選戰主打反對印度在馬爾地夫擁有過大政治和經濟影響力有關。印度的影響力經常會讓穆斯林占多數的馬爾地夫不滿。馬爾地夫進步黨將自身塑造成國家利益的守護者，承諾讓馬爾地夫擺脫北鄰印度的干涉。

印度是具戰略重要性印度洋鄰國馬爾地夫的傳統盟國，雅門5年執政期間改採親北京而遠新德里立場。

中國對馬爾地夫大選結果迄無正式聲明。但是中國駐馬爾地夫大使王立新在前稱推特（Twitter）、現已改名的社群平台X上轉推了祝賀穆伊祖勝選的哏圖。（譯者：何宏儒）1121002