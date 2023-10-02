當今許多民眾不將婚姻視作人生必要選項，但若到了適婚年齡，難免會被長輩過問。大陸河南省鄭州市一名25歲邢姓女子，中秋節與同年紀的堂妹回家聚餐，被長輩以「男女有別」輪流詢問感情狀況、催婚。堂妹對此回應，家人應該尊重她的感受，還說堂哥也沒結婚，「難道我們家有皇位要繼承嗎？」一番話讓親戚啞口無言。

根據陸媒《白鹿視頻》報導，邢女中秋節與同年紀的堂妹回家聚餐，面對在場的7、8名長輩輪流催促戀愛、結婚、生子，堂妹不像邢女選擇默默聽取意見，而是直接表達自己的看法。

堂妹表示，目前單身非常快樂，如果家人真的愛她，就該尊重她的感受，而且堂哥也沒結婚。不過，邢女父親認為，堂哥還沒結婚是因「男女有別」，因此不能相提並論，但遭堂妹駁斥，「為什麼不一樣？難道我們家有皇位要繼承嗎？」一番話讓邢女父親啞口無言。

邢女指出，每次只要逢年過節或有家族聚餐，長輩都會談到婚戀話題，「因為我們是生活在不同時代的人，所以之間會產生不一樣的想法和觀點，他們可能為了我們以後考慮，所以我覺得他們可以給我們一些建議，但是不要干涉就好了，尊重各自的想法，各自選擇就行了。」

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