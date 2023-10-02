一名女網友表示，北部工作的姊姊獨自前往泰國旅遊，後來告知要進寺廟禪修，原先預計乘坐9月23日凌晨的班機回台，卻到29日都還沒有消息，也讓身為妹妹的她非常擔憂，決定發文求助。對此，其他網友相繼提供解決方法。

原PO在Dcard發文表示，北部工作的姊姊先將出國的計畫告知公司老闆娘，說是會搭9月23日凌晨的班機回台，9月25日可以上班。後來老闆娘由於聯絡不上對方，便將此事轉達原PO爸爸，此時才知姊姊完全沒對家人提及此事，獨自一人遠赴泰國旅遊。

原PO表示，姊姊9月6日出發，原本6日、8日、11日都能取得聯絡，到了12日告知要進寺廟禪修直到22日，期間需要靜心必須上繳手機，離開寺廟才能拿回，不料截至29日卻未入境，也讓家人心急如焚，「我有Google『泰國、禪修』等等關鍵字，但都沒有符合她出國時間的班隊，很怕出了什麼事。」

（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發熱議，網友提醒「現在去東南亞旅行最好攜伴，儘量不要自由行，最好先做功課，不要走什麼私密行程、神秘景點，要做什麼事之前跟家裡人或朋友報備一下，比較安全」，也有自稱員警的網友表示「之前有處理過類似的案件，是媽媽要找兒子去柬埔寨，你們可以打外交部的『外交部緊急聯絡中心』聯繫，電話為0800-085-095，他們會查詢出入境資料跟請國外的警察查人在哪裡」。

此篇貼文隨後也被轉到PTT，就有熱心網友指出，「先查簽證，如果沒有預辦簽證，泰國落地簽只能待15天，不會有活動預設會搞到讓參與者得面對逾簽罰款甚至移民局拘留，就可以假定是一種誘拐，假如簽證預辦，看辦多久，沒逾期前等一下也無妨。」

熱心網友並指，「外交部跟刑事局都報案，兩邊系統沒互通，臉書、IG之類公開頁面，置頂留言給她，請她設法聯繫，假如出問題有辦法救她，取得聯繫後現在不管在哪都不用錢拿人，家屬自己急就不管，想交贖就交贖。基本掌握位置沒有不能救，也不用花錢。」

不過，熱心網友也說，「不能排除禪修本身就是幌子，基於自身意願或受騙，自己隨便編個理由過去，如果被綁，要搞詐騙肯定有網路，有網路就可以聯繫，沒什麼好擔心。」

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