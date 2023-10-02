亞塞拜然今天表示，一個聯合國特派團今天抵達納戈爾諾．卡拉巴赫地區。自從巴庫當局收復這個分離主義地區後，當地估計的12萬名亞美尼亞裔居民幾乎都已逃離。

Modern day ethnic cleansing in front of our eyes by Azerbaijan against Armenians. Exodus towards Armenia from Nagorno Karabakh as cars flood on the roads. And the world remains silent!



pic.twitter.com/opmrVNppLs — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 1, 2023

亞塞拜然總統府發言人告訴法新社，一個「聯合國特派團於星期日早上抵達卡拉巴赫（Karabakh）」，就人道主義需求進行評估是主要任務。

這是約30年以來聯合國首度進入這個地區。

亞塞拜然外交部發言人今天稍晚告訴法新社，該特派團走訪卡拉巴赫與亞美尼亞交界的一處檢查哨。

他並表示，由聯合國駐亞塞拜然駐地協調員安德瑞娃（Vladanka Andreeva）率領的這個特派團可望於明天召開記者會。

巴庫（Baku）當局上週發動僅僅一天的閃電攻勢，成功迫使掌控納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）30年的亞美尼亞分離主義分子同意繳械、解散政府並且併入亞塞拜然。

亞塞拜然的勝利為納卡區動盪歷史迎來新的轉折。數個世紀以來，當地歷經波斯人、突厥人、俄羅斯人、土耳其人、蘇聯人的統治，從中世紀以來就因區域大國角力而與居民心中的祖地分裂。分離主義勢力如此下場對於懷抱與葉里凡（Yerevan）統一大夢的亞美尼亞裔而言，不啻是重大打擊。

納卡區估計的12萬居民幾乎已悉數逃離，引發難民危機。（譯者：何宏儒）1121002