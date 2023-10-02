潛艦國造疑爆出洩密疑雲，前海軍顧問郭璽指控，國民黨立委馬文君將潛艦國造的機密資料交付外國，馬文君30日控告郭璽加重誹謗罪。對此，民進黨立委林俊憲反問馬文君2019年潛艦機密會議上，其他國防委員會的國民黨立委都簽了保密協議，為何就妳一人不用簽？抄資料是否為真？抄了什麼？是否有暴露潛艦聲紋的風險？臉書「不演了新聞台」追查2019年這場會議，不查還好，一查果真抓到賣國賊，會議當天就有立委把極機密的潛艦構型公諸於世，痛批簽了保密協定還賣國！有圖有真相。

「不演了新聞台」深夜發文，經查那場會議是2019年3月28日，第9屆第7會期，第9次全體會議。當天議程是秘密會議，由時任國防部長嚴德發報告「潛艦國造執行進度」，並備質詢。竟然在會議當天，就被洩密，竟然就是立法委員，把極機密的潛艦構型，大喇喇地公諸於世。發文並截圖該名立委臉書，正是民進黨立委王定宇。

「不演了新聞台」發文，根據林俊憲的說法，知道構型還得了，知道構型，就能推斷聲紋，聲紋一旦被掌握，這潛艦就廢了。該死的共諜，賣國到了極點！簽了保密協定還賣國！有圖有真相。

王定宇2019年3月28日臉書發文，主持「潛艦國造進度專案報告」，採取最高等級秘密會議進行，發文並直指台灣自製潛艦構型將採「X尾舵」的3.0B版，可望在2024年3月，首艘潛艦下水。

王定宇全文如下：

今天上午定宇主持「潛艦國造進度專案報告」，採取最高等級秘密會議進行，除與會人員簽署保密文書外，會議室在昨天、今天會議前，都由國會資安人員進行檢查，會議圓滿結束。

可以跟國人報告的是，台灣自製潛艦終於邁進一大步，從「合約設計」階段，正式進入「細部設計」階段，構型將採「X尾舵」的3.0B版，可望在2024年3月，首艘潛艦下水。

註：圖片僅為他款X尾舵潛艦示意圖，並非台灣IDS