疫情解封後，民眾脫下口罩回歸日常生活，讓流感、腸病毒、呼吸道融合病毒等有機可趁，時值換季，兩者形成惡性循環下，鼻過敏就醫人數直線上升，甚至惡化成鼻竇炎，藝人王心凌日前坦承自己因鼻竇炎「吃藥吃到吐」。醫師表示，「近來鼻竇炎求診人數激增5成以上，不少是嬰幼童。」根據健保資料顯示，最嚴重時每3名幼童中就有1人罹病，當細菌沿著血管感染眼窩時，就可能重創視力、甚至惡化成失明。

台灣是海島型國家，濕熱的環境加上日益嚴重的空氣汙染，令不少民眾飽受鼻竇炎之苦，然疫情爆發後，就醫人數明顯減少。據健保資料，疫情爆發前的2019年，鼻竇炎就醫人數約430萬人，平均每5人有1人，疫情爆發後人人口罩戴緊緊，呼吸道感染機率迅速下降，鼻竇炎就醫人數更是銳減，2020年降為302萬人、2021年為223萬人。

如今疫情解封，愈來愈多人脫下口罩，一場鼻竇炎風暴已悄然爆發。儘管健保署尚未公布最新數據，但不少耳鼻喉科醫師臨床上發現，鼻竇炎患者迅速激增。「真的差很多，跟前幾年疫情相比，鼻竇炎患者最近至少增加5成以上！」竹山秀傳醫院院長莊碧焜說。

台灣一年就有逾百萬人因鼻竇炎就醫，藝人王心凌日前也透露自己因鼻竇炎「吃藥吃到吐」，大吐苦水。（圖／趙文彬攝）

鼻竇是指一些圍繞在眼眶及鼻腔周圍的頭骨空腔，這些空腔都跟鼻腔相通，會分泌黏液，滋潤並過濾吸入的空氣。「鼻竇炎的發生原因，主要是過敏、或病毒、細菌或黴菌感染，而現在的孩子鼻過敏的比例非常高，再加上校園本來就容易感染各種病菌，鼻黏膜很容易受刺激而發炎腫脹，若病況沒控制好，鼻竇開口堵塞就容易滋生細菌，當分泌物愈堆愈多、愈來愈濃稠，就變成鼻竇炎。」莊碧焜說。

據健保資料顯示，鼻竇炎在幼童和31~40歲青壯年特別普遍，不論疫情前後，0到10歲兒童因鼻竇炎就醫的比率最高，最嚴重時，每3個小孩中就有1名患有鼻竇炎，且病況甚至會持續至長大。

花蓮一名7歲男童日前右眼突然又紅又腫，父母原以為是過敏，沒想到越腫越大，甚至嚴重到眼睛睜不開，就醫檢查才發現是急性鼻竇炎引發眼窩感染、同時壓迫視神經。花蓮慈濟耳鼻喉科副主任周昱甫表示，眼眶與鼻竇有互通的血管，因此細菌會經由血管進入眼眶引發感染，男童當時視力只剩0.2，若不緊急處理恐有失明風險。周昱甫提醒，如果感冒持續2周未癒，又有鼻塞、黃綠色濃稠鼻涕時，就要當心罹患鼻竇炎，一般可以藥物、抗生素治療，若效果不佳可採取內視鏡手術。

莊碧焜說，其實多數人患有鼻竇炎而不自知。「很多人以為出現黃鼻涕才是鼻竇炎，其實如果時常鼻涕倒流、耳朵悶塞、莫名頭痛、說話有鼻音，都可能是鼻竇炎的症狀，建議進一步檢查。」

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