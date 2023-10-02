台灣每年都有超過百萬人因鼻竇炎就醫，尤其黴菌性鼻竇炎要格外當心，黴菌可能會侵犯到眼睛、大腦，甚至藉由血液流竄全身，嚴重可能致命。美國一名25歲女子去年底鼻竇炎復發引起腦部感染，最後切除部分右頭骨清除膿瘍才得以保命。醫師提醒，黴菌廣泛存在於環境中，光是吸一口空氣就可能含有黴菌，若本身免疫功能差、或罹患免疫系統疾病，都要特別當心。

56歲鄭女士左側鼻塞持續一年多，且時常有黃色濃稠的鼻涕並偶爾會聞到「魚腥味」，奔波多家診所得到的答案都是鼻竇炎，但長期吃抗生素卻未改善症狀，最後到大醫院進行電腦斷層檢查，並且進行內視鏡手術後，才確定是黴菌性鼻竇炎。

台中榮總耳鼻喉科主任梁凱莉表示，大自然到處都充滿黴菌，就連空氣也不例外，身體健康者可透過免疫系統將黴菌排除，但如果鼻腔清潔功能不佳或免疫功能失衡時，就可能產生呼吸道的黴菌感染；就算同一種黴菌，不同患者也會產生截然不同的症狀，免疫健全者可能只會感染鼻竇造成症狀，免疫不全者還會影響到鄰近的眼睛、大腦或中樞神經，產生嚴重的併發症，甚至死亡。

黴菌性鼻竇炎單靠藥物治療效果不佳，可考慮採取內視鏡手術清除黴菌，若免疫力不佳，還需搭配抗黴菌藥物。（示意圖／國泰醫院提供）

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，過去黴菌性鼻竇炎患者大多是老人家、免疫不全者，但最近發現許多年輕病患，推測可能是工作壓力導致免疫低下，提醒若出現味嗅覺異常等鼻竇炎症狀時，要積極就醫，千萬不要認為年輕就是本錢，否則延誤治療可能會付出代價。

美國一名25歲的女子Natasha Gunther就有慘痛經驗，根據外電報導，Natasha過去曾出現5~6次鼻竇炎症狀，但最後都是自行痊癒，所以去年底當她感冒又出現症狀時也不以為意，直到後來出現嘔吐、頭痛才趕緊就醫。結果醫師發現她的大腦已遭感染，於是緊急進行二次開顱手術，為了清除膿瘍必須切除部分右頭骨，手術後Natasha無法像過去一樣教授柔道，同時必須進行語言治療。

莊碧焜說，黴菌性鼻竇炎無法吃藥治療，透過內視鏡手術較能根除病灶。梁凱莉則表示，若免疫力健全，的確靠手術就能清除黴菌，但如果是免疫不全或免疫力較差者，例如化療患者、糖尿病患等，除了手術之外，還需要搭配抗黴菌藥物，同時還要解決免疫問題，才能真正根除。

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