時值換季，早晚溫差愈來愈大，鼻過敏就醫人數也節節上升，醫師表示至少增加3成，若過敏病況失控，加上感冒不斷、病毒連番攻擊，就可能演變為慢性鼻竇炎。林口長庚最新研究顯示，若慢性鼻竇炎合併有鼻息肉，手術預後較差且難以控制，甚至有患者歷經5次手術，鼻息肉仍不斷復發，建議採個人化醫療，或採取生物製劑治療，較能有效改善。

鼻竇炎治療後症狀仍持續超過12周，就可定義為慢性鼻竇炎。林口長庚研究團隊結合兒童感染科邱政洵副院長、免疫及鼻科黃建嘉及吳佩雯醫師，合作探討青少年慢性鼻竇炎併鼻息肉之發炎免疫機轉，研究回溯性探討過去15年於林口長庚醫院進行鼻竇內視鏡手術的146位青少年病患，平均年齡15歲左右，因息肉復發而需再次手術的機率約為15%。

就讀國二的張同學，從小就有鼻過敏問題，症狀時好時壞，上國中後不但鼻塞越來越嚴重，還合併有膿鼻涕、頭痛、聞不到味道及咳嗽等症狀，學習成效愈趨低落。經過多次就醫、檢查，林口長庚醫師診斷是慢性鼻竇炎合併鼻息肉。由於鼻息肉及鼻蓄膿已塞滿整個鼻腔與鼻竇，一年前接受鼻內視鏡導航微創手術，順利將鼻息肉及鼻竇內發炎病灶清除，但最近息肉又再次復發。

青少年罹患慢性鼻竇炎恐導致注意力不集中，建議採取更積極的治療方式，除了手術之外也要搭配規律鼻腔沖洗與藥物。（示意圖／周志龍攝）

吳佩雯指出，近年歐美學界將慢性鼻竇炎依生理機轉區分為第一型、第二型、第三型發炎反應，其中第二型輔助Ｔ細胞及其相關細胞激素主導的慢性鼻竇炎最難控制，病患大多會出現廣泛的鼻息肉而阻塞呼吸，也有不少病患合併有氣喘等下呼吸道疾病。目前慢性鼻竇炎合併鼻息肉的藥物治療，以類固醇鼻噴劑為主，再搭配鼻腔等張或高張食鹽水沖洗，吳佩雯表示。若治療效果不佳，則會考慮鼻竇內視鏡手術去除息肉或發炎黏膜。

其中，第二型慢性鼻竇炎患者術後極高機率會面臨息肉再度復發，許多人甚至從青少年起反覆接受3-5次手術，直至成年，仍飽受鼻病之苦。「青少年慢性鼻竇炎患者更需要被理解及關懷，可能因注意力不足、缺課而阻礙學習，因此臨床上，可強化術前及術後的追蹤治療：積極控制過敏性鼻炎、適當時機手術介入、規律鼻腔沖洗及類固醇鼻噴劑使用。」吳佩雯解釋。

林口長庚團隊的這項研究也已發表於2023年6月頂級耳鼻喉科國際期刊《鼻科學（Rhinology）》，「在確認為第二型發炎反應後，選擇適當的病患予以生物製劑治療，強化第二型發炎反應的控制，應是更佳的治療指引。」

至於日常保養，吳佩雯建議慢性鼻竇炎患者多攝取水分幫助稀釋黏液，但避免含咖啡因或酒精飲料，也可在鼻根處敷溫熱毛巾或洗熱水澡，增加鼻腔濕度，緩解疼痛。睡覺時抬高頭部，也可幫助黏液排出，緩解鼻塞。

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