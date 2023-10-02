台北電影節影后李亦捷選在上月11日她的31歲生日這天公布結婚喜訊，與穩交多年的攝影師男友曾崴榆（雞蛋）登記結婚，而時報周刊CTWANT隔沒幾日就在台北市劍潭捷運站附近巧遇新婚的她，頂著招牌中分髮型，穿著白色上衣、白色長褲加上白色球鞋，一身白色穿搭頗有空靈氛圍，只見她在路邊專心地滑著手機等待過馬路，當天稍晚她則分享與新婚尪以及圈內劇組友人們聚會照片，甜蜜寫下：「謝謝大家對我們家雞蛋的照顧。」

李亦捷過馬路時規矩的將手機拿好，安全第一。（圖／本刊娛樂組）

9月15日下午，本刊記者在台北劍潭捷運站附近等待過馬路時巧遇影后李亦捷，她一身全白穿搭加上空靈氣質引人注意，本刊觀察，她在等待紅綠燈時非常專心的滑著手機，不過燈號一變，她就收起手機快步走過馬路，相當注意安全，她獨自進站搭乘捷運與新婚尪以及友人們會合，事後她也分享夫妻倆與友人們的大合照，同時也附上兩人勾手合照放閃。

李亦捷和友人大合照也不忘附上與新婚尪合照放閃。（圖／取自IG）

李亦捷與老公曾崴榆相差3歲，兩人從今年2月就開始籌備結婚，6月時拍攝婚紗，預計在10月舉行婚禮。曾崴榆是圈內攝影師綽號「雞蛋」，作品包括電影《少年的你》以及短片《虎》等，也曾合作過蛋堡、頑童、兄弟本色、五月天等歌手，而李亦捷則拿下過台北電影獎最佳新演員獎以及台北電影節影后，近期則在夯劇《模仿犯》中飾演陳博正（阿西）的孫女，共同詮釋動人的祖孫情，可惜本屆她未與阿西一同闖入金鐘獎。

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