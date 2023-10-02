納豆、曾子余、六月三人先前為節目《食尚玩家》飛往日本，沒想到不到幾個月，納豆、曾子余帶著納豆女友依依再度飛往日本，一行人在凌晨就抵達桃園機場，時報周刊CTWANT記者巧遇三人，納豆招牌爆炸頭又揹著相當搞怪的造型魚包包相當顯眼，而女友依依則穿著休閒脖子上還掛著頸枕，她露出性感小蠻腰一路陪伴在納豆身旁。

納豆、依依、曾子余為節目凌晨就搭機飛往日本。（圖／本刊娛樂組）

上月23日凌晨1點多，本刊在桃園機場巧遇納豆、依依與曾子余，三人一起在機場填寫資料，曾子余戴著帽子、眼鏡，穿著花襯衫，需要排隊時「電燈泡」的他會貼心的默默拉出一小段距離，而依依則是緊緊跟著納豆，可能是時間已經凌晨，三人表情略顯疲憊，不過當晚依依分享三人苦中作樂的照片，一夥人秀出小腿上痠痛貼布，依依則寫下：「戰友們貼了再上。」鼓勵彼此。

依依（右）露出小蠻腰一路陪在納豆身邊。（圖／本刊娛樂組）

納豆2022年1月因腦出血住院開刀，一年半的治療期間女友依依都陪伴在旁，納豆休養後慢慢回歸幕前，沒想到日前分享跳舞影片時，竟被網友酸「喜感完全不見」，這讓依依不滿硬起來回嗆對方「是吃檸檬長大」。不過康復後的納豆則大方將病情拿來自嘲，近期在節目《綜藝3國智》中與大學生比水上拔河，上場後他直接使出苦肉計，向對手高喊：「我中風！」笑翻眾人。

《食尚玩家》製作群幾個月內多次飛往日本、韓國。（圖／翻攝自IG）

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