澎恰恰曾為了電影夢賠光身家，2020年宣告破產且負債2.4億，現還有約6千萬債務，他積極創業賣泡菜，希望早日將債務還清。日前有讀者在台北市東區街邊巧遇澎恰恰，似乎是正在等人，頻頻左顧右盼。

澎恰恰日前在台北市東區被野生捕獲，當時正值中午，澎恰恰頂著豔陽站在路邊，看起來應該是在等人。也許是天氣太熱，等待的人還沒出現，他雙手環抱在胸前，不斷左顧右盼，眉宇間還挺有戲的。

面對沈重的債務，澎恰恰除了靠演藝工作收入外，也創業賣起泡菜。而泡菜銷售業績不錯，一度供不應求，有效加快還債的速度。他也透露有友人幫忙他向債務人協商，債務人都願意接受談妥的還款方式，讓他心情輕鬆很多，血壓也將下來了。

在人生低潮時，幸好兒子皮皮一路支持陪伴他，認真督促他規劃還款計劃，像是提議並拍攝台灣版《鼻孔遊戲》，皮皮也跟他一起創業賣泡菜，陪著他四處工作，父子情深感動許多粉絲。日前澎恰恰上《命運好好玩》，命理老師看了命盤之後，鐵口直斷澎恰恰會在四年內還清債務，讓他對未來更有信心。

澎恰恰積極創業賣泡菜，兒子皮皮齊心打拚，父子一起為了債務努力。（圖／翻攝臉書）

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