新竹市長高虹安擔任立委期間，被控詐領助理加班費合計46萬30元，台北地方法院日前開庭，高的國會辦公室前主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷出庭應訊時都認罪，法官2日傳訊在偵查中不認罪的前公關主任、綽號「公衛文」、「水母」的王郁文。

檢方起訴指控，高在2020年至2022年立委期間，將助理月薪以少報多，多報的差額須繳回。對於助理的加班費，除高虹安每月同意給的「獎金」可實際領取外，其他申報的差額，都要配合繳回給高。

高將46萬30元公款，拿去買自己的雙眼皮貼、衛生棉、頭痛藥及私人餐費等，或個人禮品、花籃、紅包、咖啡機、衛生紙等辦公室用品、文具、餐具等，可說遍及食衣住行。

綽號「小兔」、「兔姐」的黃惠玟上個月出庭應訊時向法官說，她只是一個員工，浮報助理加班費都是由高虹安決定，她沒有共同決定，也不是共犯關係；前法務助理陳昱凱同樣認罪，對於檢察官起訴指控的犯罪事實不爭執，他與另2名被告全都認罪、並請求法官給予減刑及緩刑。