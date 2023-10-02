退役紅襪投手威克菲德（Tim Wakefield）在美國時間10月1日去世，享年57歲，紅襪球團宣布他死於腦部惡性瘤。威克菲德在1995年效力紅襪至2011年，投到44歲才退役，因為他有奇門武器「蝴蝶球」。
大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）聲明致哀：「失去威克菲德讓我們非常沉痛，他是那個世代最獨特的投手之一，他的蝴蝶球讓他在海盜展開生涯，後來效力紅襪17年，留下了無法磨滅的記憶。他不只是可靠的明星投手，他也是令隊友尊敬的好球員，兩次世界大賽冠軍。他對新英格蘭地區的貢獻讓他在2010年獲得Roberto Clemente獎（慈善獎）。」
紅襪老闆亨利（John Henry）稱讚：「威克菲德的堅強、仁慈就和他的蝴蝶球一樣偉大。」威克菲德前幾周因為腦癌開刀，但此事他沒有讓外界知道，他去世前3日大家才知道他在抗癌。威克菲德生涯為紅襪拿下186場勝利，隊史僅次於賽揚（Cy Young）以及克萊門斯（Roger Clemens），紅襪在2016年將威克菲德送進隊史名人堂。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。