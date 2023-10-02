本周天氣重點，就是中度颱風「小犬」了。最新預報顯示，它有極高機率從台灣南端（或近海）通過，生成以來的潛勢更認為，颱風中心不排除從恆春半島上岸，侵襲南部地區；北部、東部也不可鬆懈，因伴隨東北季風的「共伴效應」，仍將為全台帶來明顯雨勢！

若移動方向、速度不變，中央氣象署最快將於周二發布海上颱風警報，甚至在同一天內發布陸上颱風警報。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，「小犬」直逼中颱上限，威脅加劇！

吳德榮指出，「小犬」持續增強，未來以偏西方向通過台灣南端附近時，中心平均風速將達每秒45米，直逼中颱上限，幾乎要達到強烈颱風等級。儘管仍有不確定性，但民眾千萬不能掉以輕心。

預估周三至周五（4日至6日）影響最大，明下半天起北、東轉局部雨；周三北部、東部雨勢加大；到了周四、周五，各地均有明顯降雨。颱風走後，周末天氣持續不穩定，局部地區有較大雨勢。

今受微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，大台北、東北部有短暫雨，背風面桃園以南晴時多雲，午後有雨。各地氣溫：北部23至34度、中部24至35度、南部24至36度、東部21至34度。