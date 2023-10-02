33歲的蔣友青近年來鮮少公開露面，據悉，他相當熱衷於拳擊賽事，更與好友組成「北伐軍團」四處征戰；然而，近日他被直擊留著平頭與鬍子，和妻子周玟君一起現身台北市信義區的街頭，相較於過去消瘦、憔悴的模樣，如今看起來身材結實，也比較有精神。

根據《鏡週刊》報導，上月23日蔣友青、周玟君及其友人到台被信義區街頭逛街，可見蔣友青理著平頭，人中留著兩撇鬍子，穿著休閒與老婆牽手逛街，夫起倆感情相當不錯。

事實上，蔣友青過去多次因爆粗口、恐嚇等負面事件登上新聞版面，但他曾多次公開表示只有女友周玟君理解他，而他自2017年與周玟君結婚後就再也沒有登上社會新聞，如今他也找到熱愛的拳擊事業。

然而，兩人愛情長跑多年，周玟君曾在IG發文「可能再過10年，我們依然不會長大，因為過了10年，我們外貌也沒有大大改變，再過10年，我們還是繼續忍受對方無腦和壞脾氣」、「剩下不知道有沒有10年，我們依然脾氣不改牽著手氣呼呼」可見雖兩人仍會為某些事爭吵，但仍期許為來能一起走下去。