現年76歲的鄭少秋演過《書劍恩仇錄》、《楚留香》、《戲說乾隆》等等影劇深受不少觀眾喜愛，在感情方面曾經歷過三段婚姻，最為人熟悉的是前妻沈殿霞及現任太太官晶華，但其實在沈殿霞之前，秋官還有一位首任太太，對方是圈外人盧慧茹。而恰巧的是，秋官人生中三個女人為他生下四位都是女兒。

鄭少秋總共有四位女兒，大女鄭安儀甚少人提及和認識，昨(1)日爆出她在美國南加州的寓所內輕生身亡，終年55歲。據了解，盧慧茹深愛著鄭少秋，兩人只短短相處三年，就誕下愛女鄭安儀，分手後盧慧茹便帶住女兒離開並撫養長大。

據YouTube頻道「Smart Travel」指，鄭安儀因母親關係與父親沒有聯絡，長大後對父母分手一事表示理解，幾年前鄭少秋到美國拉斯維加斯登台，兩父女見面。有指鄭安儀因自小被灌輸父親不好的思想，以及陷入三角戀，心情一直鬱鬱寡歡，近來參加了當地羅省華人天主教堂（St Bridget Chinese Catholic Church）的成人道理班，獲教友關心，但鄭安儀最後都是選擇了輕生這條路，而鄭少秋也曾在訪問中談到對盧慧茹感到虧欠，更對多年未有聯絡的鄭安儀更是慚愧。

鄭少秋與大女兒生前相處狀況曝光。(影片來源/Smart Travel Youtube)

而鄭少秋與前妻沈殿霞的這段婚姻則是最廣為人知，沈殿霞為他誕下一位女兒鄭欣宜，雖然父母因感情問題，欣宜自小缺乏父愛，但仍受到萬千寵愛在一身。在沈殿霞離世後，鄭欣宜繼承一筆巨額遺產，本應生活無憂，但她堅持憑自己努力，到現在成為實力備受認同的「我最喜歡的女歌手」。

近年鄭欣宜與鄭少秋的父女關係也越來越密切，愛女開演唱會，身為父親的他也會親身到場支持。不過鄭欣宜最近被指出疑似飽受憂鬱症所苦，導致神隱將近半年，至今她本人未有公開露面及正面回應過有關傳言。

鄭少秋與肥姐離婚後，於1989年跟官晶華在台灣結婚，並育有2位女兒鄭詠恩、鄭詠曦，她們沒有承繼父母衣缽進演藝圈，而鄭詠恩曾傳出勾富3代最後情逝。早年有傳出她們2姊妹與與鄭欣宜不和，但近年關係改善有一起為父親慶生。

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