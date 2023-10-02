《韓股》韓國股市10月2、3日續休市 07:372023/10/02 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓股9月28日到10月3日共休市6天，10月4日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證交所》玖鼎電力送件申請股票上市 《櫃買市場》生華科開放信用交易 《港股》港股2日休市 #10月 #韓股 #3日 #休市 #韓國股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄「減碳好市券」10月登場 14處市集兌換百元優惠 13:102023/09/30 生活 《台北股市》台股進入C波修正 10月區間15800點至16700點 11:572023/10/01 財經 94年次男子兵籍調查10月2日啟動 欲明年初入營請申報 02:242023/09/29 政治 中油：配合政府穩定物價 10月天然氣價格凍漲 17:512023/09/30 財經 美政府關門危機暫解除 10月股債迎轉機 23:022023/10/01 財經 澳洲前總理莫里森10月訪台 蔡英文將接見 14:512023/10/01 國際 日本新任防相10月3日訪美 10月4日會美國防長 16:042023/09/29 國際 蛋荒又要來了！業者警告 10月中旬供蛋見缺口 14:482023/10/01 生活 美國國防部：烏飛行員必須英語合格 才能駕駛F-16 21:352023/10/01 軍事 陸10月新規上路 嚴防校外學科培訓蹭名「假國企」亂象 13:092023/10/01 兩岸 小犬颱風恐變「猛獸」不排除登陸！發海警時間曝 08:542023/09/30 生活 越南今年國際旅次 提前3個月達標800萬！台客排名上升 19:502023/09/29 國際 《證交所》完成財報重編 昶虹國際10月3日恢復買賣 11:372023/09/29 財經 12星座10月運勢「8星彙沖牡羊座」 雙魚做1事避血光 11:552023/10/01 運勢 鷄籠城隍文化祭日巡 全台唯一「日式」城隍神轎好特別 17:062023/09/30 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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