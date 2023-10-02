藥華藥說，依據合約，藥華藥負責接續臨床前與臨床開發工作。藥華藥將支付WuXi Biologics簽約金，後續按研發及銷售進度支付開發、法規監管及銷售里程碑金，及產品上市後按淨銷售額比例計算之權利金。依雙方約定，將不揭露合約授權條件，惟相關金額，會在往後財報按規定認列及揭露。

藥華藥科學長林俐伶表示，本次取得授權之髓系免疫檢查點抗體可和公司現有藥物聯合應用於治療多種癌症、克服現行免疫療法抗藥性問題、具有成為同類最佳(Best in Class, BiC)藥物的極大潛力，並有機會於短期內進入第一期臨床試驗。將來順利開發完成後，會為公司產品線擴展新的實體腫瘤治療藥物。故經過研發團隊深入的盡職調查和確認重要實驗數據，審慎評估後，藥華藥最終決定與WuXi Biologics簽訂合約，取得此抗體序列於全球研發、生產、銷售的專屬授權。

近年來以免疫檢查點為靶點的藥物蓬勃發展，國際大藥廠紛紛看重其發展潛力，並有許多相關藥物的收購授權案，目前已上市的免疫檢查點抗體藥物每年銷售額可達數十至數百億美元。目前國際上包括必治妥（BMS）及默克（Merck）等大藥廠都已成功推出免疫檢查點抗體相關藥物，其中必治妥的Yervoy及Opdivo兩項產品於2022年的銷售額分別達21億美元及82億美元；默克在2014年上市的Keytruda，2022年的銷售額更高達209億美元，為2022年全球第四大暢銷藥物。經由這些數據顯示，免疫檢查點抗體藥物市場未來很可能有持續成長的潛力。