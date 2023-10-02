紐約大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）正式宣布將在球季結束後下台，他在2日例行賽最後一戰開打前宣布，所以也是他執教大都會的最後一場了。這支全世界最貴的職業棒球隊在本季僅拿到74勝（國聯倒數第4），史提姆斯（David Stearns）被聘為新任棒球部總裁，第一個開刀的對象就是修瓦特。

大都會失敗的原因很多，儘管團薪高達3.64億美元，實際上是幾個球星簽得太貴，薛爾瑟（Max Scherzer）、韋藍德（Justin Verlander）兩人年薪都超過4000萬美元，還有剛簽了大約就在經典賽受傷的救援王迪亞茲（Edwin Díaz），迪亞茲的年薪突破2000萬美元，改寫大聯盟救援投手的紀錄。

修瓦特說：「我很榮幸獲得機會帶領這支紐約球隊，我為球隊的成就感到驕傲，我只希望這季可以打得更好，這是我們虧欠球迷的。」修瓦特是4次大聯盟年度最佳教練，包括2014年在金鶯獲獎（台灣左投陳偉殷生涯最佳的一季），去年修瓦特還帶隊打出101勝，沒想到今年慘敗至這步田地。

美媒《紐約郵報》指出這是新總裁史提姆斯上任的第一波整頓。儘管修瓦特沒有使用「開除」這個字眼，但他還剩1年合約就提前捲舖蓋，實際上就是被解雇了，大都會只是讓修瓦特保留一點顏面，讓他自己宣布離開。