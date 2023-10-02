成立於1959年的泰國亞洲理工學院（AIT），專精於工程、資訊與管理等領域，提供碩士及博士班學位。教學地點包括泰國主校區（Rangsit）、曼谷校區（Asoke），以及越南河內與胡志明市校區。

陳鳳龍表示，中租-KY持續成長的核心策略為聚焦多元利基市場，從中小企業融資、小微企業、消費融資到太陽能事業，然後在台灣發展，再跨國複製到中國大陸及泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨、新加坡與印尼等東協7國，配合數位轉型與優化來加速成長。

陳鳳龍進一步說明，人才發展是公司永續經營的重要關鍵。因應國際發展與數位轉型策略，中租-KY新增與泰國亞洲理工學院合作，以商業分析學程為主軸，深化數據、技術與實務運用與結合，提供在地教育資源強化員工競爭力、數位化及國際化。

中租-KY落實人才培育，自2013年起推動MAGIC人才培育計畫，即「亞太儲備幹部計畫」、2020年「大東協實習就業計畫」、2018年「矩陣人才計畫」及2016年的「關鍵人才計畫」，以支應東協市場發展。

中租-KY亦選派主管赴海外進修，自2019年起與美國紐約大學史登商學院合作至今，已有數位中高階主管完成在職訓練，取得商業分析碩士在職班學位。今年新增泰國亞洲理工學院商業分析和數位化轉型專業碩士（PMBADT），開展東協關鍵人才在泰國與越南在職進修。

中租-KY表示，透過長期投入資源，培育員工成長、提升訓練多樣性、重視單位差異化，支持不同利基市場的專業養成，推出的業審雙修、部門自辦訓練、亞太MA與關鍵人才等計畫，4度獲美國人才發展協會獎項，ESG表現也連3年入選道瓊永續指數成分股（DJSI）。