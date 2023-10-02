公費流感疫苗開打，疾管署表示，今天（2日）第1階段施打對象包括65歲以上長者、孕婦、潛在疾病者、6個月以上至國小入學前幼兒、6個月內嬰兒之父母、國小、國高中職及五專學生、醫護、長照、托育、禽畜業從業人員等11類對象。第2階段自11月1日開始施打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，接種時記得攜帶身分證及健保卡到醫療院所或接種站。

疾管署表示，公費肺炎鏈球菌疫苗今天也同步開打，第1階段對象為曾接種過13價或15價肺炎鏈球菌疫苗，間隔至少1年者、高風險對象間隔至少8周，可公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗，接種時需攜帶身份證、健保卡，肺炎鏈球菌接種證明。

疾管署說，流感與肺炎鏈球菌疫苗可同時施打，原則上採取左臂打流感、右臂打肺炎鏈球菌疫苗，至於新冠疫苗與其他疫苗接種則需間隔至少7天。《中時新聞網》整理流感、肺炎鏈球菌及新冠疫苗開打時程、對象、條件及疫苗廠牌等資訊供民眾參考。

【流感疫苗】

●開打時間

第一階段10月2日開打，第二階段11月1日開打

●第一階段優先接種對象

1、65歲以上長者

2、醫事及衛生防疫相關人員

3、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員

4、滿6個月以上至國小入學前幼兒

5、孕婦

6、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者

7、國小

8、國高中（職）/五專一至三年級學生

9、6個月內嬰兒之父母

10、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）

11、禽畜業及動物防疫相關人員。

●第2階段接種對象

50至64歲無高風險慢性病成人。

●疫苗廠牌

賽諾菲、國光、台灣東洋、高端。

●攜帶物品

身分證、健保卡

●哪裡可打流感疫苗

醫療院所或各縣市接種站

●流感疫苗能與其他疫苗同時打嗎

流感與肺炎鏈球菌疫苗可同時施打，各接種站提供「左流右肺」施打服務，新冠疫苗與其他疫苗接種間隔需至少7天。

【肺炎鏈球菌疫苗】

●施打時間

第一階10月2日開打、第2階段11月27日開打、第3階段12月25日開打

●施打對象

第一階段：65歲以上曾接種過13價或15價肺炎鏈球菌疫苗，間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8周），可接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗。

第2階段：65歲以上從未接種過13價、15價或23價肺炎鏈球菌疫苗者，可公費接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗，間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8周），再接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗。

第3階段：65歲以上曾接種23價肺炎鏈球菌疫苗且間隔至少1年者，可公費接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗。

●疫苗種類：13價結合型肺炎鏈球菌疫苗PCV13、23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗PPV23。

●攜帶物品：身分證、健保卡、肺炎鏈球菌疫苗接種證明

65歲以上長者自10月2日起接種公費流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，可免費領取新冠肺炎家用抗原快篩試劑10劑。

【新冠疫苗】

●施打時間

第1階段9月26日、第2階段10月2日、第3階暫訂10月9日

●接種對象

第1階段：65歲以上長者。

第2階段：醫護人員。

第3階段：全民接種。

●疫苗品牌：莫德納XBB.1.5疫苗

●攜帶物品：身分證、健保卡、新冠疫苗接種證明

疾管署長莊人祥表示，無論先前是否完成3劑疫苗接種，或是否打過次世代疫苗，都建議接種一劑XBB.1.5疫苗，能提升中和抗體效價，對於新冠感染具有保護力。