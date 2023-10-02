高雄一名女子昨（1）日於臉書地方社團表示，剝開水煮蛋看到灰綠色蛋黃，質疑是巴西蛋，問「這可以吃嗎？」貼文才曝光幾小時就刪文，但已被網友截圖轉發到PTT，掀起熱烈討論，直呼是塞了芋泥餡；農業部曾在官網指出，殼蛋水煮去殼後，偶會發現蛋黃表面會出現薄薄一層灰綠色，是正常現象，不影響食蛋的安全。不過女子的水煮蛋蛋黃整顆都是灰綠色，原因還有待釐清。

原PO於臉書社團《高雄大小事》指出，剝開水煮蛋，蛋黃完全沒有蛋黃顏色，整個都是灰綠色，「這是巴西蛋嗎？可以吃嗎？」貼文目前在臉書已找不到。但有網友事先截圖轉發到PTT八卦板表示，「蛋黃看起來好像是穢土轉生的蛋，又有人買到奇怪的蛋黃？會被請喝茶嗎？」

貼文引發網友熱烈討論，「這是塞了芋頭，還是栗子泥嗎？」、「這是把蛋黃挖出來回填芋泥吧？」、「吞下去啊！想接傳票嗎？」、「我還以為是芋泥麻糬」、「我還以為是黑白照」、「現在真的不敢吃水煮蛋了，一定先打蛋」、「小心等等被做筆錄」；也有人說這是蛋煮久後自然的顏色，「看妳煮多久啊！煮久就是會變色」。

農業部官網曾發文說，殼蛋水煮去殼後，偶會發現蛋黃表面會出現薄薄一層灰綠色，是蛋在加熱時，蛋白中蛋白質的含硫胺基酸生成硫化物（主要是H2S）與蛋黃的鐵（Fe）反應生成硫化亞鐵所致，這是正常現象，不會影響吃蛋的安全。硫化亞鐵有時會擴及蛋黃接觸的蛋白，導致該部分的蛋白變成黑色，且在蛋白pH愈高或加熱溫度愈高及時間愈長的情況下，灰綠色帶愈顯著。