2024總統大選藍白是否能合作備受關注，民眾黨總統參選人柯文哲的陣營日前喊話國民黨「比民調，輸的退選」，柯本人也堅持，想合作就比民調。對此，有評論認為，柯文哲的反應是在防止外界認定他對當副手一事態度軟化，並且預測，10月下旬將是藍白攤牌的最終時刻。

綜合媒體報導，柯文哲競辦發言人陳智菡日前拋出「以具公信力的第三方民調選出總統參選人，輸的退選」構想，但有國民黨高層強調，若要比民調應從立委開始比，侯友宜不可能退選。但柯昨（1）日受訪再次強調，國民黨要想合作，那就來比民調；國民黨主席朱立倫昨受訪則回應，他不知道放話的人是誰，也沒有掌握到相關訊息。

《中評社》評論今研判，柯文哲會有這麼大反應的原因，他的支持度近期雖然下降，國民黨總統參選人侯友宜則上升，惟柯並未真正落在侯之後。如果柯文哲對此不吭聲，恐被外界認定對當副手一事的態度軟化，接下來他的氣勢也可能會潰散，連帶讓民眾黨的聲勢崩跌，當面臨黨的生死關頭之時，柯當然沒有不發怒的理由。

評論認為，柯文哲的放話就是不想被解讀成他對當副手一事態度有軟化，因這不僅會使白營氣勢潰散，也讓他無法對支持者有交代。至於藍營，為了因應用民調來拚整合的方案，侯友宜在訪美後正式請假，開始全台跑透透，國民黨10月起也將開始一連串的地方造勢，要衝高侯的聲勢，讓他的支持度穩定領先柯文哲，為接下來的藍白整合談判創造優勢。

該評論判斷，若按時間推算，10月下旬將是藍白雙方的最終攤牌時刻，它們會以什麼樣的方式整合能、非綠陣營選票最大化，就是決定這場大選的關鍵。