民眾黨總統參選人柯文哲近日喊出「藍白最後一定合」，要求與藍營比民調，引發議論。國民黨智庫執行長柯志恩認為，比民調看起來最合理但也最危險，不曉得民調的後座力，她認為，最重要的是跟支持者溝通跟對話。

柯文哲日前在深藍軍系活動喊出藍白「最後一定合」，柯競辦發言人陳智菡後也拋出「用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的人則退選」的構想，引發外界熱議。對此，國民黨主席朱立倫昨（1）日表示，未來侯友宜跟柯文哲見面一定先談理念，不因為在野分裂、不合作，造成民進黨獲利勝選，大家團結努力建構共同理念。

柯志恩昨在政論節目《TVBS戰情室》中提到，比民調看起來最合理但也最危險，因為不曉得民調的後座力，並認為最重要的是跟支持者溝通跟對話。柯志恩進一步說明，柯文哲支持者並不會因為柯跟侯結合就把票投給這組，頂多不出去投票，藍營支持者也不認同柯每天講「五四三」。柯志恩強調，用民調決定是屬於後面的枝節，真正最重要的是民眾感知，絕對不是透過民調就決定一切。

柯志恩直言，真正選戰在最後兩個月，現在距離選前兩個月還有40多天，藍白應彼此各自努力，藍營要說服支持者，柯的部分也要整合，各自根據彼此步調努力。